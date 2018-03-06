Şüpheli çantadan spor malzemesi çıktı

Gümüşhane'de polis ekiplerince fünye ile patlatılan şüpheli çantada spor malzemeleri olduğu anlaşıldı.

Kent merkezindeki Fatih Parkı'nda bankın üzerine bırakılmış bir çantadan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şeritleme işlemi yaparak park çevresindeki yolları güvenlik amaçlı trafiğe kapattı.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın da olay yerine gelmesinin ardından şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünye yardımıyla patlatıldı.

Kontrollü patlatmanın ardından çantada krampon, forma ve şort gibi spor malzemelerinin olduğu ortaya çıktı.



