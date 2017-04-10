Şüpheli çanta ile sürpriz kutlama

Son Dakika!
- İçişleri Bakanı Soylu seçim güvenlik tedbirlerini açıkladı- 13:53
- 20 ayda 10 bin terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi- 13:48
- Avrupa Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlenmesini istemiyor- 11:42
- Kara Kuvvetlerindeki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında iddianame- 11:29
- 43 terörist etkisiz hale getirildi- 11:20
- FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı- 11:09
- Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi süresi uzatıldı- 10:49
- Sanayi üretimi arttı- 10:03
- DEAŞ'lı 32 terörist etkisiz hale getirildi- 22:53
- Bakanı Kılıç'tan CHP'li Bozkurt'a tepki- 22:39
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Kocatepe Camii'nde Şehitler İçin Mevlid Okutuldu
- Türkmenistan, 5. AIMAG Oyunları'na hazır
- İdlib'e "Kızılay Sevgi Mağazası"
- Türk Polis Teşkilatı 172 Yaşında
- Dünyanın en dar evi: Keret House
- Gültepe öğrencileri ABD'deki robot yarışmasından iki ödülle dönüyor
- Chicago'da oy verme işlemi sona erdi
- Almanya'da oy verme işlemi sona erdi
- Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı
- Günün gazete manşetleri
- Yelken: CFM-BAYK Kış Trofesi
- "Fransa sömürgesi ve 2011 devrim mücadelesi" sergisi
- Erbil'de yol kenarını süsleyen oyuncak gelinler
- Mısır'daki bombalı saldırı
- Günün gazete manşetleri
- Evet Platformu tarafından düzenlenen, İstanbul Buluşması'ndan görüntüler
- Kimyasal silah saldırısı düzenlenen bölge havadan görüntülendi
- Günün gazete manşetleri
- Bedenini taşıyan bileklerini kimse bükemiyor
- Jeotermal kaynakta patlama
- Antalya'da kaçak göçmen operasyonu
- Kabil'de bisiklet yarışı
- Baharı müjdeliyorlar
- Kandil'e hava harekatı
- Michigan Gölü'nde "dev dalga" alarmı
- ABD'den Suriye'ye füze saldırısı
- Venezuela'da hükümet karşıtı protesto
- Günün gazete manşetleri
- UNESCO'da "Osmanlı-Fransız ilişkileri" fotoğraf sergisi
- 2017'nin en çok satan otomobilleri
- Yiyeceklere ulaşmada engel tanımayan "Angel" ilgi odağı
- Konya'da yeni obruk oluştu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- DSÖ heyeti İdlib'de ölenlerin otopsisi için Adana'da
- Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler
- Beşir Derneği, kimyasal saldırılara maruz kalanların yardımına koştu
- Günün gazete manşetleri
- Somali'ye rahmet yağdı
- 31 yıl sonra Çernobil
- "Huzur Türkiye-4" operasyonu