Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, geçtiğimiz ocak ayında vefat eden İlhan Cavcav'ın ismiyle oynanacak.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, geçtiğimiz ocak ayında vefat eden İlhan Cavcav'ın ismiyle oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun "İlhan Cavcav Sezonu" olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.



Gençlerbirliği Kulübünün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliğinin ilk başkanı olan ve 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi.



"EN ÇOK SEVİNEN BENİM"



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna babası İlhan Cavcav'ın adının verilmesine çok sevindiğini söyledi.



AA muhabirine duygularını dile getiren Murat Cavcav, bu durumdan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav ismini vermesine dünya üzerinde en çok sevinen kişi benim. Bu kararı alan bütün futbol ve spor camiasına önce bir oğul, sonra Gençlerbirliği Spor Kulübünün başkanı olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.