Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı.
Başakşehir Okulları Arena'daki maçta rakibini 4-1 mağlup eden Beşiktaş, 39 puanlı Başakşehir'i geçip 41 puanla 18'inci haftayı lider tamamladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (13'), Ryan Babel (39'), Quaresman (48') ve Marcelo (73') kaydetti.
AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ: 1-4
AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Efecan, Aissati, Guerrier, Emre Akbaba, Landel, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camurak
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş