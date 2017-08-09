Süper Lig'in 'kral' golcüleri

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 59 sezonda 32'si Türk, 9'u yabancı olmak üzere toplam 41 futbolcu "gol kralı" unvanını kazandı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 59 sezonda 32'si Türk, 9'u yabancı olmak üzere toplam 41 futbolcu "gol kralı" unvanını kazandı.



Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile en fazla gol kralı unvanını alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor.



Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son gol kralı ise Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) oldu.



METİN OKTAY'IN REKORU



Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.



Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu unvanı alarak, lig tarihine adını yazdırdı.



EN ÇOK KRAL FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ÇIKTI



Ligin en çok gol atan toplam 41 futbolcusu, 17 ayrı takımdan çıktı, Fenerbahçe ve Galatasaray 15'er kezle en çok bu unvana sahip futbolcuları kadrolarında bulunduran takımlar oldu.



Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.



Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor da birer kez gol kralı çıkardı.



SON YILLARDA YABANCILAR ÖNDE



Süper Lig'de gol krallığı listesinin başında son yıllarda yabancı oyuncular daha fazla yer almaya başladı.



Ligde son 11 sezonun 8'inde yabancılar tacı taktı, Türk oyuncular bu sürede sadece 3 kez bu unvanı aldı.