Süper Lig'in istikrarlı futbolcuları

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 14 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun geride kalan bölümünde 396 futbolcu forma şansı buldu. Bu futbolcuların 14'ü tüm maçlarda son düdüğe kadar görev yapma başarısı gösterdi.



Galatasaray, Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan birer, Gençlerbirliği ve Bursaspor'dan ikişer futbolcu, 16 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.



KALECİLER TEKNİK ADAMLARIN GÖZDESİ OLDU



Süper Lig'in 16 haftalık ilk periyodunda teknik direktörlerin vazgeçemediği 14 futbolcunun yarısını kaleciler oluşturdu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, lig maçlarında kaleyi sadece Volkan Demirel'e emanet etti.



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de kalede Fernando Muslera'yı tercih ederken, ligde Cenk Gönen'e şans vermedi.



Beşiktaş'ta tüm maçlarda ilk 11'de 90 dakika forma giyen futbolcu bulunmazken, Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi de kaleci Onur Kıvrak oldu.



Ligin ilk yarısını 36 puanla lider bitiren Medipol Başakşehir'de de istikrarıyla file bekçisi Volkan Babacan öne çıktı.



Gençlerbirliği'nde 16 haftada görev yapan teknik direktörler İbrahim Üzülmez ve Ümit Özat, kaleci Johannes Hopf ile stoper Ahmet Çalık'tan vazgeçmedi.



Bursaspor'da kaleci Harun Tekin ile Aziz Behich de maçların tamamında 90'ar dakika görev aldı.



Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Atiker Konyasporlu Serkan Kırıntılı da teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi oldu.



BİN 440 DAKİKA SAHADA KALDILAR



Akhisar Belediyespor'da Caner Osmanpaşa, Antalyaspor'da Ondrej Celustka, Kardemir Karabükspor'da Iasmin Latovlevici, Kasımpaşa'da Titi ve Osmanlıspor'da Numan Çürüksu da 16 haftada toplam bin 440 dakika sahada kaldı.