Süper Lig'in 13 'süper' maçı

Bu sezon 60 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Bu sezon 60 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.



Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı, filelere giden toplam 12 gol, lig tarihinin şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.



13 ÖZEL MAÇ



Ligde geride kalan 59 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.



Bu arada, Süper Lig'in son 11 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.



'DÖRT BÜYÜKLER'İN KATKISI



Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı da büyük oldu.



Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.



Sporseverler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da birer maçlarında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.