Süper Lig'e son bilet

1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım bugün Antalya'da oynanacak Eskişehirspor-Göztepe maçının ardından belli olacak.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde, Eskişehirspor ile Göztepe saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak.



Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık, normal sezonda Eskişehirspor'un Göztepe'yi 4-0 yendiği maçta da görev yapmıştı.



ESKİŞEHİRSPOR



Geçen sezon Süper Lig'den düşen Eskişehirspor, 33. haftaya kadar sürdürdüğü ilk 2 mücadelesinde başarılı olamadı ve ligi 3. sırada bitirdi.



Play-off yarı finalinde Giresunspor'u saf dışı bırakan Eskişehirspor, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta tekrar Süper Lig vizesi almanın hesaplarını yapıyor.



Eskişehirspor, play-off'ta 1994-1995'te Aydınspor'u, 2007-2008'de ise Boluspor'u yenerek Süper Lig'e çıkmıştı. Eskişehir temsilcisi, 1965-1966 ve 1983-1984 sezonlarında ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.



Göztepe'nin başında sahaya çıkacak teknik direktör Yılmaz Vural, Eskişehirspor'u 1994-1995 sezonunda Süper Lig'e taşımıştı.



Daha önce Çaykur Rizespor'u direkt Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli ise Eskişehirspor'un başında ikinci kez bunu başarmak için mücadele edecek.







GÖZTEPE



En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer aldıktan sonra amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, bu sezon ligi 5. sırada tamamladı. Play-off'ta Boluspor'u eleyen Göztepe, adını finale yazdırdı.



Play-off'ta bu sezon 2. kez mücadele eden Göztepe, daha önce 1998-1999'da yine Antalya'daki maçta Çaykur Rizespor'u yenerek Süper Lig'e çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 1977-1978, 1980-1981 ve 2000-2001'de ise Süper Lig'e direkt yükselmişti.



Geçen sezon çalıştırdığı Adana Demirspor'un başında play-off final maçında Alanyaspor'a kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, 1994-1995'te Eskişehirspor'u, 1995-1996'da Sarıyer'i, 2005-2006'da da Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.



33. RANDEVU



Çeşitli liglerde daha önce 32 kez karşılaşan iki ekipten Eskişehirspor'un 16, Göztepe'nin 9 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere bitti.



Ligin ilk devresinde Göztepe'nin uzatma bölümünde 2-1 öne geçtiği müsabaka, Eskişehirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle ev sahibi ekibin lehine 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edilmişti. Eskişehir'deki müsabaka ise ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.



KUPADA GÖZTEPE GÜLMÜŞTÜ



İki takım 1969-1970 sezonunda Türkiye Kupası finalinde karşılaştı.



Göztepe ile Eskişehirspor arasında Eskişehir'de oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmasına rağmen, İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden Göztepe kupanın sahibi olmuştu.



ANTALYA 4. KEZ EV SAHİBİ



Ligde 1978-1979 sezonundan bu yana çeşitli yıllarda geçerli olan play-off sistemi, bu sezon 22. kez uygulanıyor.



Daha önce 6 kentte düzenlenen play-off'lara Antalya, 1996-1997, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarından sonra 4. kez ev sahipliği yapacak.



Antalya'nın dışında play-off'lar Ankara'da 7, İstanbul'da 4, Konya'da 3, Eskişehir ve İzmir'de ise ikişer kez oynandı.