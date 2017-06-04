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04 Haziran 2017 16:37 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2017 16:46

Süper Lig'e son bilet

1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım bugün Antalya'da oynanacak Eskişehirspor-Göztepe maçının ardından belli olacak.

Süper Lig'e son bilet

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde, Eskişehirspor ile Göztepe saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık, normal sezonda Eskişehirspor'un Göztepe'yi 4-0 yendiği maçta da görev yapmıştı.

ESKİŞEHİRSPOR

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Eskişehirspor, 33. haftaya kadar sürdürdüğü ilk 2 mücadelesinde başarılı olamadı ve ligi 3. sırada bitirdi.

Play-off yarı finalinde Giresunspor'u saf dışı bırakan Eskişehirspor, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta tekrar Süper Lig vizesi almanın hesaplarını yapıyor.

Eskişehirspor, play-off'ta 1994-1995'te Aydınspor'u, 2007-2008'de ise Boluspor'u yenerek Süper Lig'e çıkmıştı. Eskişehir temsilcisi, 1965-1966 ve 1983-1984 sezonlarında ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

Göztepe'nin başında sahaya çıkacak teknik direktör Yılmaz Vural, Eskişehirspor'u 1994-1995 sezonunda Süper Lig'e taşımıştı.   

Daha önce Çaykur Rizespor'u direkt Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli ise Eskişehirspor'un başında ikinci kez bunu başarmak için mücadele edecek.

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GÖZTEPE

En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer aldıktan sonra amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, bu sezon ligi 5. sırada tamamladı. Play-off'ta Boluspor'u eleyen Göztepe, adını finale yazdırdı.

Play-off'ta bu sezon 2. kez mücadele eden Göztepe, daha önce 1998-1999'da yine Antalya'daki maçta Çaykur Rizespor'u yenerek Süper Lig'e çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 1977-1978, 1980-1981 ve 2000-2001'de ise Süper Lig'e direkt yükselmişti.

Geçen sezon çalıştırdığı Adana Demirspor'un başında play-off final maçında Alanyaspor'a kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, 1994-1995'te Eskişehirspor'u, 1995-1996'da Sarıyer'i, 2005-2006'da da Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

33. RANDEVU

Çeşitli liglerde daha önce 32 kez karşılaşan iki ekipten Eskişehirspor'un 16, Göztepe'nin 9 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere bitti.

Ligin ilk devresinde Göztepe'nin uzatma bölümünde 2-1 öne geçtiği müsabaka, Eskişehirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle ev sahibi ekibin lehine 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edilmişti. Eskişehir'deki müsabaka ise ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

KUPADA GÖZTEPE GÜLMÜŞTÜ

İki takım 1969-1970 sezonunda Türkiye Kupası finalinde karşılaştı.

Göztepe ile Eskişehirspor arasında Eskişehir'de oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmasına rağmen, İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden Göztepe kupanın sahibi olmuştu.

ANTALYA 4. KEZ EV SAHİBİ

Ligde 1978-1979 sezonundan bu yana çeşitli yıllarda geçerli olan play-off sistemi, bu sezon 22. kez uygulanıyor.

Daha önce 6 kentte düzenlenen play-off'lara Antalya, 1996-1997, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarından sonra 4. kez ev sahipliği yapacak.

Antalya'nın dışında play-off'lar Ankara'da 7, İstanbul'da 4, Konya'da 3, Eskişehir ve İzmir'de ise ikişer kez oynandı.

Etiketler: göztepesüper ligeskişehirsporplay-offantalya


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