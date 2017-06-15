Süper Lig'e çıkmak teknik direktörlere yetmedi

Son 5 sezonda bir üst lige çıkan 15 ekipten 10'u Süper Lig'e farkı bir teknik direktörle başlamayı tercih etti.

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren ekiplerden Sivasspor, Süper Lig'de de yoluna Samet Ayababa ile devam kararı aldı. Evkur Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la, Göztepe ise Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.



Geçmiş 5 sezona bakıldığında ise Süper Lig'e çıkan 15 ekipten sadece 5'i teknik direktörünü değiştirmedi.



2012-2013'te Süper Lig vizesi alan Konyaspor'da Uğur Tütüneker, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu Süper Lig'e çıkaran Hakan Kutlu, 2014-2015'te Antalyaspor ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Şimşek, 2015-2016'da Alanyaspor'un başında yer alan Hüseyin Kalpar ve bu sezon da Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba takımlarını Süper Lig'e çıkarıp ekiplerin başında kalmayı başardı.



TFF 1. Lig'de en son 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e yükselen Akhisar Belediyespor (Hamza Hamzaoğlu), Elazığspor (Bülent Uygun) ve Kasımpaşa (Metin Diyadin) 2012-2013'te Süper Lig'e teknik direktörlerini değiştirmeden başlamıştı.



YILMAZ VURAL 4. KEZ BAŞARDI



1963-1964'ten bu yana 110 farklı çalıştırıcının takımlarını Süper Lig'e çıkardığı TFF 1. Lig'in ilk sezonu olan 1963-1964'te Şekerspor, teknik direktör Fahrettin Cansever ile o zamanki adı 1. Lig olan Süper Lig'e çıkmıştı.



Bu sezon Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, bu başarıyı ilk kez yakaladı. Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, bu yıl da Sivasspor'la aynı sevinci yaşadı.



Göztepe ile Süper Lig sevinci yaşayan Yılmaz Vural ise 4. kez bu başarıyı tekrarladı.



Kadri Aytaç, 1974-1975'te Orduspor'u, bir sezon sonra Mersin İdmanyurdu'nu, 1982-1983'te Gençlerbirliği'ni ve 1994-1995'te de İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.