Süper Lig'de zirvede heyecan arttı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın berabere kalmasıyla, deplasmanda kazanan Medipol Başakşehir aradaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının ardından Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı heyecanı arttı.



Lider Beşiktaş, 24. haftada sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 2 puandan olurken, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden ikinci sıradaki Medipol Başakşehir, rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.



Siyah-beyazlı takım, aldığı bir puanla 54 puana ulaşarak liderliğini sürdürmesine rağmen turuncu-lacivertli rakibinin kendisine yaklaşmasına engel olamadı. Medipol Başakşehir, 24. hafta sonunda 52 puana ulaşıp şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımayı bildi.



Beşiktaş, şu ana dek oynanan 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24. haftayı tamamladı.



LİDERLİK İÇİN BÜYÜK REKABET



Bu sezon şampiyonluk yarışında ön plana çıkan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir liderlik için sezon başından itibaren büyük bir mücadele verdi.



Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısının büyük bölümünü önde götürmeyi başardı. Süper Lig'in 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertli ekip, 15 hafta boyunca rakiplerinin önünde yarışı götürdü.



Turuncu-lacivertliler, 18. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak zirveyi Beşiktaş'a bırakmak zorunda kaldı. Medipol Başakşehir, geriye düşmesinin ardından takibini sürdürerek iddiasını 24. haftaya taşıdı.



BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ BIRAKMAK İSTEMİYOR



Sezonun ilk haftasında averajla liderlik koltuğuna oturan ancak daha sonra geriye düşen Beşiktaş, ilk yarının büyük bölümünde rakibini takip etti.



Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Son 7 haftadır liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, ikinci yarıda eline geçirdiği avantajı sezon sonuna kadar sürdürerek mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.



BEŞİKTAŞ GOLCÜ, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SAVUNMACI



Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım farklı özellikleriyle dikkati çekiyor.



Beşiktaş attığı 47 golle ligin en golcü takım özelliğini taşırken, Medipol Başakşehir ise yediği 17 golle en savunmacı ekip olarak ön plana çıktı.



Siyah-beyazlı takım şu ana dek kalesinde 20 gol görürken, turuncu-lacivertli takım ise 43 gol kaydetti.



GOLCÜLER



Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle hedefe yürüyüşünü sürdürdü.



Son haftaların suskun oyuncusu Cenk Tosun, takımına 16 gol kazandırdı. Anderson Talisca 7 kez rakip fileleri havalandırırken, formunu yükselten Aboubakar ise 6 golle mücadelede takımına katkı verdi.



Medipol Başakşehir ise daha çok oyuncusuyla gole ulaşmayı bildi.



Edin Visca 7 golle takımının en golcü oyuncusu olurken; Cengiz Ünder, Mossoro ve Mehmet Batdal beşer kez rakip fileleri havalandırdı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil olan Mustafa Pektemek ise 4 kez gol sevinci yaşadı.



GALATASARAY 8, FENERBAHÇE 10 PUAN GERİDE



Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında bu sezon Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in gerisinde kaldı.



Sarı-kırmızılılar, bitime 10 hafta kala lider Beşiktaş'ın 8, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ise 6 puan gerisinde bulunuyor.



Fenerbahçe ise 24 haftada siyah-beyazlılardan 10, turuncu-lacivertlilerden de 8 puan daha az topladı.