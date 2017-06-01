Süper lig'de son hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son haftası yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı, Akhisar Belediyespor da Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise Antalyaspor ile Gaziantepspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın üçüncülük yarışı heyecanına sahne olacak son haftada ayrıca, Çaykur Rizespor veya Bursaspor'dan birisi ligden düşecek son takım olacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların programı şöyle:



CUMA:



17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)



17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)



20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)



3 HAZİRAN CUMARTESİ:



14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)



17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)



17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)



17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)



17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)