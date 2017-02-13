Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı.



Haftaya 44 puanla lider giren Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında aldığı yenilgiye rağmen ilk sıradaki yerini korudu.



Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR



Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 2-1



Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 3-0



Osmanlıspor-Trabzonspor: 0-1



Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1



Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: 1-0



Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 4-0



Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1



Galatasaray-Kayserispor: 1-2



Gaziantepspor-Adanaspor: 1-0

21. HAFTA MAÇ PROGRAMI



17 ŞUBAT CUMA



19.00 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



18 ŞUBAT CUMARTESİ



13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)



16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Yeni Rize Şehir)



19 ŞUBAT PAZAR



13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)



20 ŞUBAT PAZARTESİ



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Belli değil)