Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden sürecek

Milli maçlar nedeniyle geçen hafta ara verilen Spor Toto Süper Lig'de heyecan, yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Son 9 haftasına girilen Süper Lig'in 26. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakalar oynanacak.



Şampiyonluk yarışının yanı sıra üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına gitmeye çalışan takımlar ve küme düşme hattında yer alan ekipler, 26. haftada kritik maçlara çıkacak.



BEŞİKTAŞ EVİNDE, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDA



Şampiyonluğun en güçlü adaylarından 55 puanla lider Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlarken, en yakın takipçisi 53 puanlı Medipol Başakşehir ise deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak.



Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, 2 Nisan Pazar günü başkent ekibini konuk edecek. Bir maçı eksik Gençlerbirliği ise ligde küme düşme hattının 12 puan üzerinde bulunuyor. Lig dördüncüsüyle arasında 12 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 10. sırada yer alıyor.



Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalarak kritik 2 puan kaybeden Medipol Başakşehir, Manisa deplasmanına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, haftanın açılış maçında yarın Akhisar Belediyespor'a konuk olacak.



Küme düşme hattının hemen üstünde, 15. sırada yer alan Akhisar Belediyespor, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilk maçına çıkacak. Manisa ekibi, 16. Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde bulunuyor.