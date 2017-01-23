Spor Toto Süper Lig'de haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.
Bu hafta Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanması planlanan karşılaşma, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-1'lik sonuçla galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 41'e yükselterek ligin yeni lideri oldu.
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0
Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Bursaspor-Adanaspor: 0-1
Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 2-1
Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Ertelendi
Osmanlıspor-Antalyaspor: 1-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-4
19. HAFTA
28 Ocak Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa