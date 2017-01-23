Spor Toto Süper Lig'de haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.



Bu hafta Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanması planlanan karşılaşma, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.



Haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-1'lik sonuçla galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 41'e yükselterek ligin yeni lideri oldu.



Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR



Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0



Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1



Bursaspor-Adanaspor: 0-1



Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 2-1



Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Ertelendi



Osmanlıspor-Antalyaspor: 1-2



Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-4

19. HAFTA



28 Ocak Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor



19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor



29 Ocak Pazar:



13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor



15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor



19.00 Kayserispor-Fenerbahçe



30 Ocak Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor



20.00 Adanaspor-Kasımpaşa