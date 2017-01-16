Süper Lig'de haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR:
Bursaspor-Trabzonspor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0
Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3
Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2
Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2
18. HAFTA
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Bursaspor-Adanaspor
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş