Süper Lig'de haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.



Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.



Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:



Bursaspor-Trabzonspor: 1-2



Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0



Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3



Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0



Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1



Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0



Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3



Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2



Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2

18. HAFTA



21 Ocak Cumartesi:



13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor



16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor



19.00 Bursaspor-Adanaspor



19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray



22 Ocak Pazar:



13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği



13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor



16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor



19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir



23 Ocak Pazartesi:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş