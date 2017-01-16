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16 Ocak 2017 21:50 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2017 21:53

Süper Lig'de haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:

Bursaspor-Trabzonspor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0

Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3

Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2

Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2

18. HAFTA

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Bursaspor-Adanaspor

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

Etiketler: puan durumuSüper lig'de sonuçlar


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