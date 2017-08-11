Son Dakika!
11 Ağustos 2017 10:50 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 10:55

Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:

Bugün:

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

13 Ağustos Pazar:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)

20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)

Etiketler: süperlighaftanın programı


0Yorum Yap