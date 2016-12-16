Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



YARIN:



16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



18 ARALIK PAZAR:



13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)



13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)



19 ARALIK PAZARTESİ:



20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)



20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)





Kaynak: AA