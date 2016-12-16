Son Dakika!
16 Aralık 2016 16:01 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2016 16:18

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

YARIN:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 ARALIK PAZAR:

13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)

13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)

19 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


Kaynak: AA

Etiketler: haftanın maçlarısüper toto süper lig


0Yorum Yap