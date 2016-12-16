Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı
Spor Toto Süper Lig 15. hafta Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 ARALIK PAZAR:
13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)
13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)
19 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA