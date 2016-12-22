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22 Aralık 2016 15:44 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2016 15:51

Süper Lig'de haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın maçları

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

24 ARALIK CUMARTESİ:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 ARALIK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 ARALIM PAZARTESİ:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık


Kaynak: AA

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