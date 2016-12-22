Süper Lig'de haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



24 ARALIK CUMARTESİ:



16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek



19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar



25 ARALIK PAZAR:



13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır



16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler



16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk



19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus



19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya



26 ARALIM PAZARTESİ:



19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan



20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Kaynak: AA