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07 Eylül 2017 14:15 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2017 14:17

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 EYLÜL PAZAR:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

11 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Etiketler: hakemsüper lig4. hafta


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