Süper Lig'de haftanın görünümü

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sonuçlandı. Galatasaray sahasındaki 5-1'lik galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sonuçlandı.



Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederek, 26 puanla liderliğini sürdürdü.



Haftanın son maçında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe önünde sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, puanını 21'e çıkarttı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3. sırada yer aldı.



Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.



Fenerbahçe, başkent deplasmanında geçen haftada olduğu gibi yine son dakikada yediği golle Osmanlıspor karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.



A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçları nedeniyle Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları 17 Kasım Cuma günü başlayacak.



Süper Lig'in 11. haftasında alınan sonuçlar ve 12. haftanın programı şöyle:



SONUÇLAR

Galatasaray-Gençlerbirliği: 5-1



Kasımpaşa-Bursaspor: 2-2



Kayserispor-Trabzonspor: 0-0



Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1



Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1



Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-4



Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2



Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: 2-1



Göztepe-Beşiktaş: 1-3



12. HAFTANIN PROGRAMI

17 Kasım Cuma:



20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor (Vodafone Park)



18 Kasım Cumartesi:



14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)



16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)



19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



19 Kasım Pazar:



14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)



14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)



16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)



20 Kasım Pazartesi:



20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)