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19 Eylül 2017 09:41 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2017 09:44

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Kayserispor-Antalyaspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0

Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4

Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0

Etiketler: 5. haftagenel görünümsüper lig


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