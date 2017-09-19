Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.
Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.
Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.
Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Kayserispor-Antalyaspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0
Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4
Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0