Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.



Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.



Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.



Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.



Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.



Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.



Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:



SONUÇLAR



Kayserispor-Antalyaspor: 2-0



Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4



Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1



Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0



Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4



Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2



Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4



Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2



Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0