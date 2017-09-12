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12 Eylül 2017 10:01 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2017 10:04

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlanırken, Galatasaray averajla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.

Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Osmanlıspor-Göztepe: 0-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

5. HAFTA

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

Etiketler: fikstür5. haftasüper ligsonuçlar4. hafta


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