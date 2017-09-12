Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlanırken, Galatasaray averajla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.



Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.



Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:



SONUÇLAR



Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1



Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2



Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3



Osmanlıspor-Göztepe: 0-2



Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1



Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0



Antalyaspor-Galatasaray: 1-1



Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2



5. HAFTA



15 Eylül Cuma:



20.00 Kayserispor-Antalyaspor



16 Eylül Cumartesi:



17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor



20.00 Galatasaray-Kasımpaşa



20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor



17 Eylül Pazar:



17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor



17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor



20.00 Göztepe-Gençlerbirliği



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe



18 Eylül Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor