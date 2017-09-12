Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlanırken, Galatasaray averajla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.
Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Osmanlıspor-Göztepe: 0-2
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
5. HAFTA
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor