Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 2. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.



Haftanın son maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.



Karşılaşmaların ardından Galatasaray, liderliğini sürdürdü.



Alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:



2. Hafta



Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2



Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: 3-1



Bursaspor-Alanyaspor: 3-2



Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0



Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3



Kayserispor-Göztepe: 1-0



Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-2



Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2



Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0



3. Hafta



25 Ağustos Cuma:



21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)



21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)



26 Ağustos Cumartesi:



19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor



19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)



21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)



21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



27 Ağustos Pazar:



19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)



21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)