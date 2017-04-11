Süper Lig'de görünüm
Ligde 27. hafta 2 maçla tamamlanırken, Beşiktaş bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.
Günün maçlarında, Medipol Başakşehir iç sahada Galatasaray'ı 4-0 yenerken, Kasımpaşa konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
SONUÇLAR
Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Gençlerbirliği-Antalyaspor: 1-1
Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4
Kayserispor-Osmanlıspor: 1-4
Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: 3-1
Adanaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1
28. HAFTA
21 NİSAN CUMA:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa
22 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor
23 NİSAN PAZAR:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
24 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor