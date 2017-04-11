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11 Nisan 2017 10:00 | Son Güncelleme: 11 Nisan 2017 10:03

Süper Lig'de görünüm

Ligde 27. hafta 2 maçla tamamlanırken, Beşiktaş bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.

Günün maçlarında, Medipol Başakşehir iç sahada Galatasaray'ı 4-0 yenerken, Kasımpaşa konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SONUÇLAR

Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Gençlerbirliği-Antalyaspor: 1-1

Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4

Kayserispor-Osmanlıspor: 1-4

Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: 3-1

Adanaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1

28. HAFTA

21 NİSAN CUMA:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa

22 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor

23 NİSAN PAZAR:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

24 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor

Etiketler: süperliggörünümtoplu sonuçlar28. hafta programı


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