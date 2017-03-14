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14 Mart 2017 07:38 | Son Güncelleme: 14 Mart 2017 07:41

Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Beşiktaş ile en yakın takipçisi Medipol Başakşehir arasındaki fark 2 puana düştü.

Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi.

Dün seyircisi önünde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ile ikinci sıradaki Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı ise 2'ye indi.

Sonuçlar, puan durumu ve 25. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3

Kardemir Karabükspor-Adanaspor: 2-0

Osmanlıspor-Bursaspor: 1-1

Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2

Gaziantepspor-Kasımpaşa: 0-2

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-3

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-2

Beşiktaş-Kayserispor: 2-2

Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: 1-3

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