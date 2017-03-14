Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Beşiktaş ile en yakın takipçisi Medipol Başakşehir arasındaki fark 2 puana düştü.
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi.
Dün seyircisi önünde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ile ikinci sıradaki Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı ise 2'ye indi.
Sonuçlar, puan durumu ve 25. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Kardemir Karabükspor-Adanaspor: 2-0
Osmanlıspor-Bursaspor: 1-1
Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2
Gaziantepspor-Kasımpaşa: 0-2
Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-3
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-2
Beşiktaş-Kayserispor: 2-2
Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: 1-3