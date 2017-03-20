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20 Mart 2017 18:04 | Son Güncelleme: 20 Mart 2017 18:08

Süper Lig'de gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, 33 golle bu sezon en çok gol atılan hafta oldu.

Süper Lig'de gol yağmuru

Ligde bu hafta yapılan 9 maçta, 4 ev sahibi takımı, 3 de deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı.

25. haftanın en gollü karşılaşması Kayseri'de oynandı. Kayserispor ile Gaziantepspor arasındaki mücadelede taraftarlar 7 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma, Gaziantepspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlanırken, haftanın en gollü maçı olma özelliğini taşıdı.

Ligin bu haftasında sadece Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.

Ligde daha önce takımlar 19. haftada 31, 24. haftada ise 30 kez gol sevinci yaşamıştı.

25. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 2-3

Kasımpaşa-Osmanlıspor: 3-2

Kayserispor-Gaziantepspor: 3-4

Adanaspor-Akhisar Belediyespor: 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-0

Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 3-3

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Antalyaspor-Beşiktaş: 0-0

576 GOL ATILDI

Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta sonunda 576 kez fileler havalandı.

Süper Lig'de en az gol 7. haftada (11 gol) kaydedildi.

Ligde 18. hafta oynanması planlanan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması, başkent ekibinin kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.

Ligde haftalara göre atılan gol sayıları şöyle:

1. hafta 18
2. hafta 29
3. hafta 18
4. hafta 26
5. hafta 23
6. hafta 26
7. hafta 11
8. hafta 19
9. hafta 28
10. hafta 27
11. hafta 20
12. hafta 21
13. hafta 24
14. hafta 20
15. hafta 22
16. hafta 23
17. hafta 27
18. hafta (1 maç eksik) 17
19. hafta 31
20. hafta 20
21. hafta 17
22. hafta 25
23. hafta 21
24. hafta 30
25. hafta 33
TOPLAM 576

Etiketler: 33 golsüper liggoller25. hafta


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