Süper Lig'de gol yağmuru
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, 33 golle bu sezon en çok gol atılan hafta oldu.
Ligde bu hafta yapılan 9 maçta, 4 ev sahibi takımı, 3 de deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı.
25. haftanın en gollü karşılaşması Kayseri'de oynandı. Kayserispor ile Gaziantepspor arasındaki mücadelede taraftarlar 7 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma, Gaziantepspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlanırken, haftanın en gollü maçı olma özelliğini taşıdı.
Ligin bu haftasında sadece Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.
Ligde daha önce takımlar 19. haftada 31, 24. haftada ise 30 kez gol sevinci yaşamıştı.
25. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 2-3
Kasımpaşa-Osmanlıspor: 3-2
Kayserispor-Gaziantepspor: 3-4
Adanaspor-Akhisar Belediyespor: 2-1
Trabzonspor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-0
Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 3-3
Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Antalyaspor-Beşiktaş: 0-0
576 GOL ATILDI
Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta sonunda 576 kez fileler havalandı.
Süper Lig'de en az gol 7. haftada (11 gol) kaydedildi.
Ligde 18. hafta oynanması planlanan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması, başkent ekibinin kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.
Ligde haftalara göre atılan gol sayıları şöyle:
|1. hafta
|18
|2. hafta
|29
|3. hafta
|18
|4. hafta
|26
|5. hafta
|23
|6. hafta
|26
|7. hafta
|11
|8. hafta
|19
|9. hafta
|28
|10. hafta
|27
|11. hafta
|20
|12. hafta
|21
|13. hafta
|24
|14. hafta
|20
|15. hafta
|22
|16. hafta
|23
|17. hafta
|27
|18. hafta (1 maç eksik)
|17
|19. hafta
|31
|20. hafta
|20
|21. hafta
|17
|22. hafta
|25
|23. hafta
|21
|24. hafta
|30
|25. hafta
|33
|TOPLAM
|576