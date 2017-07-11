2017-2018 futbol sezonu 11 Ağustos'ta başlıyor

Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp temsilcileri katıldı.



Fikstür çekiminde birer konuşma yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-Obaidly, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.



Planlamaya göre Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 19 Ocak 2018'de başlayacağı sezon, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.



İLK HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:



Galatasaray-Kayserispor



Akhisar Belediyespor-Sivasspor



Beşiktaş-Antalyaspor



Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor



Alanyaspor-Kasımpaşa



Medipol Başakşehir-Bursaspor



Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor



Trabzonspor-Atiker Konyaspor



Göztepe-Fenerbahçe



DERBİ MAÇLARIN OYNANACAĞI HAFTALAR BELLİ OLDU



Kura çekimi sonrası, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında oynayacağı derbi müsabakaları haftaları netleşti.



Sezonun ilk derbi karşılaşması, ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 23. haftada gerçekleştirilecek.



Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği ikinci derbi maçı ise 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. İki takım, ligin ikinci yarısında ise 26. haftada kozlarını paylaşacak.



Ligde ilk yarının son derbisinde ise 14. haftada Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu derbinin rövanşını ise takımlar 31. haftada oynayacak.



Öte yandan Trabzonspor, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, 10. haftada ise Galatasaray'ı konuk edecek.