Süper Lig'de derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'de ikinci yarının ilk derbisinde Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.



Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi.



Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek, şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor.



Lig lideri Beşiktaş ise, derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmayı amaçlıyor.



Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitti.



Galatasaray ile Beşiktaş, 93 yıllık rekabette 341. kez karşılaşacakları derbinin hazırlıklarını bu akşam yapacakları idmanlarla tamamlayacak.



GALATASARAY, DERBİDE 3 PUANA KİLİTLENDİ



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.



Derbi maç öncesi 47 puanla lider durumda Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı ekibin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü yok.



Son 2 lig maçında Kayserispor'a 2-1 yenilip, Çaykur Rizespor'la da 1-1 berabere kalarak 5 puan yitiren Galatasaray, taraftarı önünde derbiyi kazanarak hem moral bulma hem de iddiasını yeniden ortaya koyabilme peşinde.



Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



Sarı-kırmızılı ekibin derbi maça, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Chedjou, Linnes (Carole), Selçuk İnan, De Jong, Yasin (Rodrigues), Sneijder, Bruma ve Podolski 11'i ile çıkması bekleniyor.



- SERDAR AZİZ DIŞINDA EKSİK YOK



Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Serdar Aziz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



Galatasaray'da başta Wesley Sneijder olmak üzere sakatlıkları bulunan oyuncuların yeniden takıma dahil olmaları, teknik heyetin yüzünü güldürdü.



Sarı-kırmızılı takımda disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma ile tedavisi tamamlanan Sneijder'in yarın derbide forma şansı bulmaları bekleniyor.



- TUDOR İLK KEZ TÜRK TELEKOM ARENA'DA OLACAK



Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıkacak.



Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisinde yapacak.



- MUSLERA, SİMOVİC'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ



Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yarın bir rekora da ortak olacak.



Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruması halinde, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıkacak ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu." rekorunu egale edecek.



Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş derbisinde görev alması durumunda kariyerinin 350. lig müsabakasına çıkmış olacak.



- CEZA SINIRINDA 2 OYUNCU



Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı oyuncular Nigel de Jong ve Lukas Podolski, darbide de sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ



- DİNLENDİRİLEN OYUNCULAR HAZIR



Siyah-beyazlı takımın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı son 32 turu rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Atiba Hutchinson, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.



Güneş, Hapoel Beer-Sheva karşısında Hutchinson'ı tamamen dinlendirirken, Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup'u sonradan sahaya sürmüştü.



- CANER ERKİN, NECİP UYSAL VE TOSİC YOK



Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin, Necip Uysal ve Dusko Tosic'in sakatlıkları bulunuyor.



Caner, ağır sakatlığı nedeniyle henüz takımla çalışmalara başlamazken, tedavileri tamamlanan Matej Mitrovic ile Adriano Correia hazır hale geldi. Hapoel Beer-Sheva ile oynanan iki maçta da ilk 11'de şans bulan Necip Uysal ise dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle derbiyi kaçıracak.



Şenol Güneş'in, sakatlıktan yeni çıkan Mitrovic'i yarın oynatması beklenmiyor. Adriano ise diğer lig maçlarında olduğu gibi takımdaki yerini alabilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic, Galatasaray'a karşı da formasından uzak kalacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan son 16 turu maçında kırmızı kart gören ve rakibine yaptığı hareketten dolayı 4 maç ceza alan Tosic, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti. Tosic, gelecek haftaki Çaykur Rizespor mücadelesiyle cezasını tamamlayacak.



- 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Galatasaray karşısında aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek ve Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



- SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR İLK KEZ



Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Arena'da ilk kez takımlarına destek verme fırsatını yarın yakalayacak.



Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'de birçok maçta Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin yeni yuvası Türk Telekom Arena'da derbi izleme şansı bulamamıştı.



Bu sezon başında derbilerde deplasman yasağının kalkması yönünde alınan kararın ardından takımlarını Türk Telekom Arena'da ilk kez izleme fırsatı bulacak siyah-beyazlı taraftarlar, toplu halde stada götürülecek. Yaklaşık 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar, yarın saat 14.30'dan itibaren Vodafone Arena önünde bir araya gelecek. Otobüslerle Türk Telekom Arena'ya gidecek taraftarlar, maçın ardından aynı şekilde dönecek.



- MUHTEMEL 11



Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle:



Fabricio, Gökhan Gönül, Atınç Nukan, Marcelo, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.



