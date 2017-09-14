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14 Eylül 2017 09:54 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2017 09:56

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

Etiketler: 5. haftasüper lig


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