Süper Lig'de 3. hafta maçları
Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar
27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu