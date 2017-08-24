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24 Ağustos 2017 14:07 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2017 14:09

Süper Lig'de 3. hafta maçları

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Etiketler: 3. haftafikstürhakemlersüper lig


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