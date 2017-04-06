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06 Nisan 2017 10:44 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2017 10:46

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın oynanacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçıyla açılacak.

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın yapılacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

YARIN:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 NİSAN CUMARTESİ:

15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 NİSAN PAZAR:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

10 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Etiketler: haftanın maçlarısüper lig27. hafta


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