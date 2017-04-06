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06 Nisan 2017 14:37 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2017 14:39

Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

8 NİSAN CUMARTESİ:

15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

9 NİSAN PAZAR:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

10 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

Etiketler: haftanın hakemlerisüperlig27. hafta


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