Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
YARIN:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
8 NİSAN CUMARTESİ:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
9 NİSAN PAZAR:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
10 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya