Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



YARIN:



20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu



8 NİSAN CUMARTESİ:



15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek



16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus



19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık



9 NİSAN PAZAR:



16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan



19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler



19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar



10 NİSAN PAZARTESİ:



20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır



20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya