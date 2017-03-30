Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
1 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus
2 NİSAN PAZAR:
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
3 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu