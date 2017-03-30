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30 Mart 2017 16:50 | Son Güncelleme: 30 Mart 2017 16:53

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

1 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus

2 NİSAN PAZAR:

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık

3 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Etiketler: haftanın hakemleri26. haftatffsüper lig


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