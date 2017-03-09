Süper Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Ligde 24. haftanın ilk maçı yarın oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak.



Bahçeşehir Okulları Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. haftanın maç programı şöyle:



YARIN:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)



11 MART CUMARTESİ:



13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)



19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom Arena)



19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Gaziantep Arena)



12 MART PAZAR:



16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)



19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)



13 MART PAZARTESİ:



20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayıs)