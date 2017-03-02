Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor yarın karşı karşıya gelecek.









Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:



YARIN:



20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)



4 Mart Cumartesi:



16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)



5 MART PAZAR:



13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)



6 MART PAZARTESİ:



19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)



20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)