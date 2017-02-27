Süper Lig'de 22. Hafta sonuçları

Ligde 22. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle sona erdi.



Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 47. dakikasında Talisca'nın attığı golle öne geçti ve karşılaşmadan da 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 22. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 23. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR



Çaykur Rizespor-Kayserispor: 2-4



Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0



Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: 4-1



Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0



Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 1-1



Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 1-0



Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: 0-1



Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-1



Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

23. hafta



3 Mart Cuma:



20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor



4 Mart Cumartesi:



16.00 Bursaspor-Gaziantepspor



19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor



5 Mart Pazar:



13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor



16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor



19.00 Kayserispor-Kasımpaşa



19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor



6 Mart Pazartesi:



19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor



20.00 Antalyaspor-Galatasaray