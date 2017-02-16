Süper Lig'de 21. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:



YARIN:



19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



18 ŞUBAT CUMARTESİ:



13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)



16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



19 ŞUBAT PAZAR:



13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)



20 ŞUBAT PAZARTESİ:



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)