Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü!

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United, Üsküp'te karşı karşıya geldi. Madrid ekibini Manhcester United'i Casemiro ve Isco'nun golleriyle 2-1 mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı Süper Kupa'da bu gece final heyecanı yaşandı.



Real Madrid ile Manchester United'i karşı karşıya getiren finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid Casemiro ve Isco'nun golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.



Manchester United Lukaku ile cevap verse de kalan dakikalarda gol olmadı ve final Real Madrid 2-1'lik zaferiyle sonuçlandı.



Bu sonuçla Real Madrid üst üste 2. kez bu kupanın sahibi oldu.