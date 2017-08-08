Süper Kupa maçındaki olaylar inceleniyor

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.



İçişleri Bakanlığınca, Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere mülkiye, jandarma ve polis müfettişi görevlendirildi. Samsun'a gelen mülkiye müfettişi çalışmalarına başlarken jandarma ve polis müfettişlerinin ise kente gelmesi bekleniyor.



Konuyu araştırmak için görevlendirilen müfettişlerinin gerekli gördüğü takdirde soruşturma başlatacağı öğrenildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşmada ise kamu malına zarar verme, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet, görevi ihmal ve kamu görevlilerine direnme suçları ele alındı.



Maç esnasında sahaya giren ve kimlikleri tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı, ayrıca bu kişilere adli işlem de yapıldı.



Soruşturma kapsamında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kullanılan 400 kamera incelemeye alınırken, İstanbul, Konya ve taraftar gruplarının topluca geldiği diğer illerin emniyetiyle koordineli çalışılarak maç sırasında ve sonrasında olaylara karışan taraftarların kimlik tespitinin yapılması planlanıyor.