Süper Kupa Konyaspor'un oldu

Beşiktaş'ı son dakikada gelen golle 2-1 yenen Konyaspor 11. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Beck (Dk. 61 Caner Erkin), Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan (Dk. 61 Negredo), Quaresma, Babel, Cenk Tosun



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Ezekiel), Fofana, Bourabia, Ali Çamdalı (Dk. 76 Musa Araz), Traore, Milosevic (Dk. 65 Jonsson)



Goller: Dk. 33 Traore, Dk. 90 Skubic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor), Dk. 77 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ali Turan, Dk. 60 Bourabia (Atiker Konyaspor), Dk. 90+5 Adriano (Beşiktaş)



SÜPER KUPA KONYASPOR'UN



Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.



Atiker Konyaspor 33. dakikada Abdou Traore'nin golüyle öne geçerken, Beşiktaş'ın beraberlik sayısı 78. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Konyaspor'da 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Skubic ağları sarstı ve takımına kupayı getiren isim oldu.







