'Süper dede' 4. üniversiteden mezun oldu

61 yaşında üniversite eğitimine başlayan "süper dede" lakaplı Mehmet Deniz, büro yönetimi, iktisat ve işletmenin ardından 4. diplomasını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 77 yaşında aldı.

İzmir'de yaşayan Mehmet Deniz, 61 yaşında üniversite eğitimine başladı, büro yönetimi, iktisat ve işletmenin ardından 4. diplomasını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 77 yaşında aldı.



"Süper Dede" lakaplı Mehmet Deniz'in Karşıyaka ilçesindeki evinin bir odasının duvarlarını süsleyen çerçevelerde 4 üniversite diplomasının yanı sıra Rusça, Almanca, İngilizce dil kurslarından alınan sertifikalar, amatör telsizcilik ve bilgisayar kursu başarı belgeleri bulunuyor.



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1940 yılında dünyaya gelen, gençliğinde Rusça ve Almanca tercümanlık yapan Deniz, AA muhabirine eğitim hayatını anlattı.



Evliliğinde 57 yılı tamamladığını, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olduğunu ama içindeki öğrenme arzusunun hiç bitmediğini aktaran Deniz, "Ortaokuldan sonra okulu bırakmıştım, sonra açık öğretim lisesini bitirdim. Baktım ki kolay mezun oluyorum, sınava girip Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi Bölümünü kazandım." dedi.



Sınavları geçebilmek için odasına kapanıp her gün en az 2 saat ders çalıştığını anlatan Deniz, bu süre içinde dikkatini dağıtmamak için kimseyle konuşmadığını ve "yazma" yöntemiyle konuları ezberlediğini belirtti.



Derneklerde gönüllü olarak yürüttüğü görevler ve müzik korosu çalışmaları nedeniyle açık öğretimi tercih ettiğini ifade eden Demir, "Okul bana basit gelmeye başladı. İşletmeyi bitirdim, sonra iktisat diploması aldım. İçimden bir his sürekli 'Daha çok bitir' diyor. Ölünceye kadar okumak istiyorum. En son Türk Dili ve Edebiyatı diploması aldım." diye konuştu.

Gençlere ve yaşlılara öneriler



Kendisi için asıl hayatın 80 yaşında başlayacağına inandığını belirten Deniz, ufak tefek sağlık problemleri yaşadığını, ancak bunları engel olarak görmediğini ifade etti.



İsteyen herkesin üniversite mezunu olabileceğini diye getiren Deniz, şöyle konuştu:



"5. diploma için aynı üniversitenin adalet bölümüne başlayıp dikey geçiş yapacağım. Aslında hukuk fakültesini hedefliyorum. Sınavlara girerken öğrenciler yanıma geliyor, 'Amca sen niye sınava giriyorsun?' diyor. Ben onların arasında adrenalin salgılıyorum, gençleşiyorum."



Deniz, öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, "Gençlere tavsiyem hiç bıkmasınlar, hep çalışsınlar. Yaşıtlarıma da diyorum ki kahve köşelerine gitmesinler, kağıt oynarken kalp krizi geçirip ölmesinler." ifadesini kullandı.