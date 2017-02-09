Sultangazi'de terör operasyonu

Sultangazi Kent Ormanı'nda yapılan kazıda, terör örgütü DHKP/C'ye ait mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C'nin olası eylemlerini engellemek için yürütülen çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda bazı noktalarda kazı yaptı.



Kazı çalışmaları sonucu, bomba yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda ateşleme fünyesi ve şarjör ile kısa ve uzun namlulu silahlarda kullanılan fişekler bulundu.



Polis ekiplerinin bulunan mühimmat üzerindeki incelemeleri devam ediyor.