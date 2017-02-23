Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı

Sultanahmet'teki tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Sultanahmet'teki tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'teki tarihi surların yakınında kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine bölgede uygulama başlattı. Tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kazı yapan H.Ö. yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin yanında Bizans dönemine ait toprak küp ve seramik parçaları, 2 sikke ve 1 kemer tokası ele geçirildi.



Tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edilirken, H.Ö'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.