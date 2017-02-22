İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen ve 10 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Bakan Soylu'nun başkanlığında bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya katıldı.



Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri, il emniyet müdürleriyle il jandarma komutanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumdaki güvenlik konuları görüşülüyor.



Gazetecilerin toplantı öncesinde görüntü almalarına izin verilen buluşma, basına kapalı devam ediyor.