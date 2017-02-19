FETÖ'nün 'suikast timi' hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava yarın görülmeye başlanacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor.

İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.



Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle sanıklar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda oluşturulan mahkeme salonunda yargılanacak.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası etrafında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Girişinde kontrol noktası oluşturulan binanın çevresi de bariyerle kapatıldı. Polis ekipleri, duruşma günü akredite olan gazeteciler, avukatlar ve sanık yakınlarını üst araması yaparak X-ray cihazından geçirecek.



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, duruşmanın yapılacağı salonda incelemelerde bulunarak alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.



Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın 20 Şubat'ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki salonda başlayacağını belirterek, Muğla'daki davanın önem arz ettiğini söyledi.



"TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİ"



Davanın kamuoyunca yakından takip edildiğini anlatan Topuz, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya bu salonda yargılaması yapılacak dosyadır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli davalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Özgül ağırlığı en fazla olan bir dava. Kaldı ki 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan eylem sonuca ulaşmış olsaydı, iyi ki ulaşmadı, bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu özgül ağırlığa uygun bir soruşturma yaptık."