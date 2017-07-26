Suikast timi davası birçok dosyanın da önünü açacak

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, "Suikast timi davası birçok dosyanın da önünü açacak çünkü buradaki sanıkların bir kısmı başka davalarda da yargılanıyor." dedi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Suikast timi davası birçok dosyanın da önünü açacak çünkü buradaki sanıkların bir kısmı başka davalarda da yargılanıyor." dedi.



Yavuz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da FETÖ'nün darbe teşebbüsünün ardından çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.



Bu anlamda çok sayıda yakalama kararı alındığını ve gözaltı yapıldığını belirten Yavuz, "Şu ana kadar darbe girişiminin ardından FETÖ'den 2 bin 518 şüpheli hakkında işlem yaptık. Bu iyi bir rakam. Hakkında dava açılan şüpheli sayısı 697. 697 kişinin 275’i tutuklu. 353 kişi adli kontrol şartıyla serbest. 69 kişi hakkında yakalama kararı var ve 91 tahliye var." dedi.



Yargılama ve soruşturmaların devam ettiğini anlatan Yavuz, bu kapsamda 963 dosyalarının bulunduğunu, bunların 483’ü hakkında birleştirme kararı verdiklerini, 476 adet iddianameli dava açıldığını ve bunun çok iyi bir rakam olduğunu dile getirdi.



Yavuz, 383 dosyanın yetkisizlik kararıyla diğer başsavcılıklara gönderildiğini, savcılık aşamasında ise 49 dosyaları bulunduğunu ifade etti.



"SUİKAST TİMİ DAVASI ÇOK ÖNEMLİ"



Muğla'daki suikast timi davasının önem arz ettiğini ve davanın kamuoyunca yakından takip edildiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:



"Bu dosya belki birçok dosyanın önünü açacak çünkü buradaki sanıkların bir kısmı başka davalarda da yargılanıyor. Çoğu mahkeme sanıkları bize gönderin diyor ama biz buradaki yargılama bitinceye kadar bunları göndermeyeceğiz. Hüküm aşaması 10 Ağustos'ta başlayacağı için sanıkların tamamı burada olacak."



Yavuz, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelseydi darbe girişiminin seyrinin çok farklı yerlere gidebileceğine işaret ederek bu nedenle buradaki dosyaya sıradan bir dosya diyemeyeceklerini kaydetti.