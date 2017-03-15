Sudanlıların Türkçe sevdası

Yunus Emre Enstitüsü Sudan'da Türk dilini ve kültürünü başarıyla tanıtıyor.

Sudan'da faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü, gerçekleştirdiği etkinliklerle iki ülke arasında gönül köprüsü kuruyor.



Başkent Hartum'da Kasım 2016'da açılan Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi de bu çerçevede hizmet sunuyor. Beş okutmanın görev yaptığı enstitüde, günün farklı saatlerinde yapılan derslerde Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürü, edebiyatı ve sanatı da öğrencilere tanıtılıyor.



Merkeze gelenlerden 28 yaşındaki Sudanlı Himedan Ömer, Hartum Kur'an-ı Kerim Üniversitesinde öğrenci olduğunu ve Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi aldığını belirtti.



"Türkçe derslerini çok seviyorum. Kültür merkezinde hizmet eden öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Onların verdiği emekler sayesinde hem kendimizi hem de dilimizi geliştiriyoruz." diyen Ömer, Türkiye gezisinde, İstanbul, Edirne ve Çanakkale'yi gördüğünü söyledi.



Türk edebiyatını da takip ettiğini anlatan Ömer, "Türk şairlerin aşk şiirleri ilgimi çekiyor. Özellikle de Sezai Karakoç'un dizeleri... 'Mona Rosa' şiirini ezbere biliyorum. Aklıma geldikçe sık sık okuyorum." diye konuştu.



Merkezin öğrencilerinden 42 yaşındaki Hüseyin Ali de Türkiye'yi görenler arasında bulunuyor.



"Türkiye bizim ikinci vatanımız." ifadesini kullanan Ali, "Türkiye halkı da Sudan halkı gibi çok sevecen ve güler yüzlü. Müslümanlar arasında fark olmadığını orada gördüm." dedi.



Ali, 2008, 2013 ve 2015'te Türkiye'ye gittiğini kaydederek ülkesine döndüğünde Türkçe öğrenmeye karar verdiğini anlattı. Ali, önceleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) bir süre eğitim aldığını, Yunus Emre Enstitüsü açılınca da kültür merkezinde derslere devam ettiğini söyledi.