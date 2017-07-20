Sudanlı öğrencileri Türkiye heyecanı sardı

Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'deki "Türkçe Yaz Okulu"na Sudan'dan katılacak öğrenciler Hartum'da buluştu.

Sudan'dan, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) her yıl temmuz ve ağustos aylarında düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu" programı için Türkiye'ye gidecek öğrenciler büyük heyecan yaşıyor.



Türkiye'yi görmeye hazırlanan Sudanlı 15 kursiyer, YEE Hartum Kültür Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.



Kasım 2016'da faaliyetlerine başlayan YEE Hartum, Türkçe Yaz Okulu için bu yıl ikinci kez Türkiye'ye öğrenci gönderecek.



YEE Hartum Müdür Vekili Selçuk Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu programın Sudanlı öğrencilerin Türkiye'yi tanıması için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.



Programa 56 ülkeden katılım olacağını belirten Kayhan, "Seçilen başarılı öğrencilerimiz, Türkiye'de 22 farklı şehirde diğer ülkelerden gelen kişilerle tanışacak ve Türk kültürünü, sanatını, edebiyatını yakından tanıyacak." ifadelerini kullandı.



Kayhan, ayrıca yürüttükleri Türkoloji projesi için 3, Yerel Personel Eğitim projesi için de 2 kursiyeri Türkiye'ye göndereceklerini bildirdi.



"TÜRKİYE BENİ HEYECANLANDIRIYOR"



Türkiye'yi görecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren öğrenciler ise YEE'nin kendilerine önemli bir birikim kattığını vurguladı.



Türkiye'yi ilk defa görecek, Sudanlı Selma Kazım Mahmud, "Ankara'ya gideceğim ve kendimi rüyada gibi hissediyorum. Türkiye'yi göreceğim için çok mutluyum. Kendimizi geliştirebilmek için çok iyi bir fırsat karşıma çıktı." diye konuştu.



Hartum YEE'nin sunduğu Türkçe eğitim imkanından çok memnun kaldıklarını aktaran Ebubekir Ahmed de bir an önce Türkiye'de olmak istediğini söyledi.