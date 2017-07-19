Sudanlı öğrenciler Türk kültürünü tanıttı

Sudan Kuran-ı Kerim Üniversitesi Türkoloji bölümü öğrencileri, Türk Kültür Günü etkinliği düzenledi.

Sudan’ın başkenti Hartum’daki Kuran-ı Kerim Üniversitesinde Türk Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.



Üniversitenin sosyal etkinlik çadırında yapılan programda bir konuşma yapan Türkiye Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Türkoloji bölümünün Sudan'da açılmasının önemine değinerek, "2012'de zorluklarla eğitime başlanmış olsa da gelinen nokta bizleri memnun ediyor. Eğitim kalitesinin artması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz." dedi.



SUDANLI ÖĞRENCİLER TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ANLATTI



Büyükelçi Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında şehitleri unutmayan öğrencilere teşekkür ederek, o karanlık gecede elçilik binasına gelerek destek verenler arasında Türkoloji bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin olduğunu anımsattı.



Diller Fakültesi Dekanı Vakıallah Gasm El-Sid de ayrı bir öneme sahip Türkoloji bölümünden geçen yıl ilk mezunları verdiklerini belirtti.



Programda, Türk kültürünün tanıtıldığı çadırın açılışı yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan fotoğraflar beğeni topladı.



Sudanlılara 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak amacıyla Türkoloji bölümü öğrencilerince "Sudan'da 15 Temmuz" isimli tiyatro oyunu sergilendi.