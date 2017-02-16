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16 Şubat 2017 07:53 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2017 08:01

Sudan'daki çocuklar için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'daki çocuklar için yardım çağrısı

UNICEF'in Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, kuruluşun her yıl yinelediği çağrı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli." ifadesini kullandı.

Fadıl, UNICEF'in 2 milyon Sudanlı çocuğa yardım etmeyi hedeflediğini aktardı.

Ülkede çok sayıda çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığına değinen Fadıl, "Sudan'da 5 yaşın altındaki 2 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Ayrıca 3 milyon çocuk, eğitimini okullarda alamazken bunların yarısı ülkede yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fadıl, ülkenin Darfur, Kordofan'ın güneyi, Mavi Nil ve Abyei bölgelerinde süren şiddet dalgalarının 1 milyon çocuğunun zorunlu göçüne, çoğunun ailelerinden ayrılmasına ve bazı ihlallere yol açtığını da duyurdu.

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