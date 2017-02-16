Sudan'daki çocuklar için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmesi çağrısında bulundu.

UNICEF'in Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, kuruluşun her yıl yinelediği çağrı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli." ifadesini kullandı.



Fadıl, UNICEF'in 2 milyon Sudanlı çocuğa yardım etmeyi hedeflediğini aktardı.



Ülkede çok sayıda çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığına değinen Fadıl, "Sudan'da 5 yaşın altındaki 2 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Ayrıca 3 milyon çocuk, eğitimini okullarda alamazken bunların yarısı ülkede yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fadıl, ülkenin Darfur, Kordofan'ın güneyi, Mavi Nil ve Abyei bölgelerinde süren şiddet dalgalarının 1 milyon çocuğunun zorunlu göçüne, çoğunun ailelerinden ayrılmasına ve bazı ihlallere yol açtığını da duyurdu.